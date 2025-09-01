Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кубанской станице Новодонецкой до конца года благоустроят парк

Там сделают зоны отдыха и прогулочные дорожки, проведут озеленение.

Благоустройство парка в станице Новодонецкой Выселковского района Краснодарского края завершат до конца года в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.

В парке обустроят зоны отдыха и прогулочные дорожки, проведут озеленение. Благоустройство территории позволит создать комфортную зону отдыха для жителей и гостей станицы.

«Жители станицы с нетерпением ожидают новый благоустроенный парк, где смогут проводить время и отдыхать вместе с детьми и друзьями», — отметил глава Бейсугского сельского поселения Андрей Бойко.

Напомним, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году в станице Выселки благоустроят сквер на улице Народной. Там сделают пешеходные дорожки и освещение, а также установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.