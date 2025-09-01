В кубанской станице Новодонецкой до конца года благоустроят парк

Благоустройство парка в станице Новодонецкой Выселковского района Краснодарского края завершат до конца года в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
В парке обустроят зоны отдыха и прогулочные дорожки, проведут озеленение. Благоустройство территории позволит создать комфортную зону отдыха для жителей и гостей станицы.
«Жители станицы с нетерпением ожидают новый благоустроенный парк, где смогут проводить время и отдыхать вместе с детьми и друзьями», — отметил глава Бейсугского сельского поселения Андрей Бойко.
Напомним, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году в станице Выселки благоустроят сквер на улице Народной. Там сделают пешеходные дорожки и освещение, а также установят малые архитектурные формы и выполнят озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.