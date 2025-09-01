Львова-Белова навестила школьников, находящихся в столичном СИЗО

«Навестила ребят в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по городу Москве, поздравила с началом учебного года… Вместе с начальником ГУФСИН по городу Москве Сергеем Морозом и детским омбудсменом в столице Ольгой Ярославской пожелали детям скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой», — написала она в своем Telegram-канале.