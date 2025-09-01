Львова-Белова навестила школьников, находящихся в столичном СИЗО

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что совместно с детским омбудсменом Москвы Ольгой Ярославской навестила школьников, находящихся в столичном СИЗО, поздравила их с началом учебного года.
«Навестила ребят в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по городу Москве, поздравила с началом учебного года… Вместе с начальником ГУФСИН по городу Москве Сергеем Морозом и детским омбудсменом в столице Ольгой Ярославской пожелали детям скорее вернуться к обычной жизни, а время в исправительных учреждениях использовать с пользой», — написала она в своем Telegram-канале.
По её словам, большинство ребят, находящихся в СИЗО, в преступную деятельность вовлекли вербовщики. Львова-Белова подчеркнула, что в учреждении для них созданы все условия для получения образования, а педагоги отмечают их успехи в учебе.