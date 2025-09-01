В РФ создали Центр коллективного пользования в области навигационных технологий

Центр создан для повышения доступности уникальной, дорогостоящей и высокоточной исследовательской инфраструктуры как для коллективов университета МИИГАиК, так и для внешних научных, образовательных и производственных организаций, реализующих исследовательские программы и проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития государства. В нем будут создаваться и испытываться важнейшие наукоемкие технологии в части систем высокоточного позиционирования и навигации, сбора и обработки пространственных данных и координатно-временного обеспечения государства.