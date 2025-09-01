В Сорочинске Оренбургской области пройдут ярмарки выходного дня

Ярмарки выходного дня организуют в Сорочинске Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Сорочинского городского округа.
Мероприятия позволят поддержать местных производителей и обеспечить горожан качественными продуктами по доступным ценам. Торговые площадки будут работать 6 и 20 сентября, 4 и 18 октября, 2 и 15 ноября, 6 и 20 декабря. Ярмарки проведут на центральной площади на улице Советской и улице Ленина.
Жители города смогут приобрести свежие молочные продукты, мясо, овощи, фрукты и другие товары напрямую у производителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.