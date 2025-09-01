В Сорочинске Оренбургской области пройдут ярмарки выходного дня

Мероприятия позволят поддержать местных производителей и обеспечить горожан качественными продуктами по доступным ценам. Торговые площадки будут работать 6 и 20 сентября, 4 и 18 октября, 2 и 15 ноября, 6 и 20 декабря. Ярмарки проведут на центральной площади на улице Советской и улице Ленина.