Шахматисты Апшеронского района Краснодарского края завоевали награды в Сочи

Участие в соревнованиях приняли более 140 спортсменов из разных регионов.

Источник: Национальные проекты России

Представители Апшеронского района Краснодарского края стали призерами соревнований по шахматам Open Sochi Summer, которые прошли с 21 по 24 августа в Сочи в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.

В программу фестиваля вошли турниры по классическим, быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции. Участие в соревнованиях приняли 144 спортсмена различного возраста и уровня мастерства, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Ивановскую, Новосибирскую, Омскую, Свердловскую области, Забайкалье, Краснодарский край и другие регионы.

В соревнованиях по быстрым шахматам среди девочек с рейтингом от 1101 до 1200 третье место заняла участница из поселка Нефтегорск Апшеронского района Ирина Ракова. Также третье место в состязании по классическим шахматам среди женщин заняла Марина Ракова.

«Развитие физической культуры и спорта через поддержку шахматных соревнований способствует привлечению большего числа людей к регулярным занятиям спортом, выявлению и поддержке талантливых спортсменов, созданию условий для физического развития и укрепления здоровья граждан», — поделилась тренер по шахматам Ирина Головешкина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.