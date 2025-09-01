Ричмонд
В Челябинске благоустроили площадку на улице Ворошилова

Там уложили плитку, установили фонари, скамейки и урны, а также оборудовали пространство для дрессировки собак.

Источник: Национальные проекты России

Площадку у дома № 57 на улице Ворошилова благоустроили в Челябинске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.

На территории уложили тротуарную плитку, установили фонари, скамейки и урны. Теперь у местных жителей есть комфортное место для отдыха. Также на пространстве обустроили современную площадку для выгула и дрессировки собак — с горками, барьерами, лабиринтами и прыжковыми кольцами.

Напомним, ранее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в деревне Петромихайловке Челябинской области благоустроили спортивно-игровую зону. На территории установили качели, современные горки и сделали многофункциональные площадки для спортивных игр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.