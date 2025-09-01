В Челябинске благоустроили площадку на улице Ворошилова

На территории уложили тротуарную плитку, установили фонари, скамейки и урны. Теперь у местных жителей есть комфортное место для отдыха. Также на пространстве обустроили современную площадку для выгула и дрессировки собак — с горками, барьерами, лабиринтами и прыжковыми кольцами.