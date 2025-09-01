Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроноводы РФ рассказали, как взяли в плен женщину из ВСУ при помощи БПЛА

Российские военные служат на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Операторы БПЛА ВС РФ рассказали, как смогли взять в плен женщину из ВСУ в зоне спецоперации. Об этом они сообщили сайту телеканала «Звезда».

Отмечается, что бойцы служат на красноармейском направлении. Военнослужащий Денис привел пример успешной операции, когда его группа обнаружила женщину-военнослужащую ВСУ. После визуального контакта и сигнала с ее стороны пехота встретилась с ней и эвакуировала ее в тыл.

Однако не все попытки заканчиваются благополучно. Заместитель командира батальона Георгий рассказал о случае, когда ВСУ уничтожили FPV-дроном украинского военного, уже начавшего движение к российским позициям для сдачи в плен.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что русская супербомба разнесла тайный бункер ВСУ под Одессой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше