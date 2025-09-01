Операторы БПЛА ВС РФ рассказали, как смогли взять в плен женщину из ВСУ в зоне спецоперации. Об этом они сообщили сайту телеканала «Звезда».
Отмечается, что бойцы служат на красноармейском направлении. Военнослужащий Денис привел пример успешной операции, когда его группа обнаружила женщину-военнослужащую ВСУ. После визуального контакта и сигнала с ее стороны пехота встретилась с ней и эвакуировала ее в тыл.
Однако не все попытки заканчиваются благополучно. Заместитель командира батальона Георгий рассказал о случае, когда ВСУ уничтожили FPV-дроном украинского военного, уже начавшего движение к российским позициям для сдачи в плен.
