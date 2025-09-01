Ричмонд
Кондрахин: долгие школьные линейки могут провоцировать микротромбозы

Андрей Кондрахин рассказал, что микротромбозы могут появиться, если человек по какой-либо причине долго не пьет.

Источник: Аргументы и факты

Кардиолог Андрей Кондрахин прокомментировал в беседе с aif.ru смерть 12-летней школьницы в Ульяновской области и заявил, что долгие школьные линейки могут негативно отразиться на здоровье.

«Если человек по какой-то причине не пьет, допустим, затянулась линейка больше, чем положенно, или стресс. Пусть даже стресс — это 1 сентября веселое. Могут появиться микротромбозы. Если у человека проблемы с клапанным аппаратом, то такая проблема может появиться неожиданно», — рассказал собеседник издания.

Андрей Кондрахин добавил, что в определенных случаях может возникнуть тромбоэмболия — острая закупорка кровеносного сосуда.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница скончалась на торжественной линейке, которая проходила в поселке Октябрьский Ульяновской области. Предварительно, ей стало плохо из-за жары. Девочка потеряла сознание. Школьницу срочно повезли в больницу. Однако спасти ее не удалось. Известно, что у девочки была инвалидность, обусловленная врожденным пороком сердца.

Как заявил Андрей Кондрахин, школьница могла умереть вследствие острой сосудистой недостаточности. Однако точную причину смерти должны установить специалисты.