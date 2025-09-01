Кондрахин: долгие школьные линейки могут провоцировать микротромбозы

Кардиолог Андрей Кондрахин прокомментировал в беседе с aif.ru смерть 12-летней школьницы в Ульяновской области и заявил, что долгие школьные линейки могут негативно отразиться на здоровье.
«Если человек по какой-то причине не пьет, допустим, затянулась линейка больше, чем положенно, или стресс. Пусть даже стресс — это 1 сентября веселое. Могут появиться микротромбозы. Если у человека проблемы с клапанным аппаратом, то такая проблема может появиться неожиданно», — рассказал собеседник издания.
Андрей Кондрахин добавил, что в определенных случаях может возникнуть тромбоэмболия — острая закупорка кровеносного сосуда.
Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница скончалась на торжественной линейке, которая проходила в поселке Октябрьский Ульяновской области. Предварительно, ей стало плохо из-за жары. Девочка потеряла сознание. Школьницу срочно повезли в больницу. Однако спасти ее не удалось. Известно, что у девочки была инвалидность, обусловленная врожденным пороком сердца.
Как заявил Андрей Кондрахин, школьница могла умереть вследствие острой сосудистой недостаточности. Однако точную причину смерти должны установить специалисты.