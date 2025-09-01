Ричмонд
Боня запустит беспилотник на пик Победы, где застряла альпинистка Наговицина

К месту, где находится пострадавшая альпинистка Наталья Наговицина, направится беспилотник для её поисков и оценки состояния. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня.

Источник: Life.ru

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы всё сложилось с погодой, и Наталья была жива», — рассказала Боня в соцсетях.

Напомним, 12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на склоне пика Победы. Её знакомый оказал ей первую помощь и отправился за помощью. Но все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения операции. Ранее Боня предприняла попытку спасти Наговицину на вертолёте, но ничего не вышло.

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
