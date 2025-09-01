Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: обмеление Каспийского моря может грозить экологической катастрофой

Лидер Казахстана предложил создать в Астане Центр анализа водяных проблем.

Источник: Аргументы и факты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе. С таким заявлением он выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьёзную тему — плачевное состояние Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

В этой связи Токаев предложил создать в Астане под эгидой ШОС Центр анализа водных проблем, который мог бы стать платформой для долгосрочного диалога по ключевым экологическим вызовам региона.

Также президент Казахстана объявил о планах провести в апреле 2026 года в Астане региональный экологический саммит при поддержке ООН. Кроме того, он напомнил, что в следующем году ШОС отметит 25-летие со дня основания.

Средний уровень Каспийского моря начал снижаться с середины 1990-х годов. В конце июля 2025 гола стало известно, что уровень моря снизился до рекордно низкого значения за всю историю наблюдений и составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше