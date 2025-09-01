Токаев: обмеление Каспийского моря может грозить экологической катастрофой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе. С таким заявлением он выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
«Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьёзную тему — плачевное состояние Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе», — приводит слова главы государства его пресс-служба.
В этой связи Токаев предложил создать в Астане под эгидой ШОС Центр анализа водных проблем, который мог бы стать платформой для долгосрочного диалога по ключевым экологическим вызовам региона.
Средний уровень Каспийского моря начал снижаться с середины 1990-х годов. В конце июля 2025 гола стало известно, что уровень моря снизился до рекордно низкого значения за всю историю наблюдений и составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот.