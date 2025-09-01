Москалькова рассказала о сборе посылок для пленных

БЕЛГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости об организации сбора посылок для российских военнопленных, удерживаемых на Украине.
«Мы договорились о сборе двух тысяч посылок для наших пленных, ну и, соответственно, двух тысяч посылок, которые будут переданы украинским пленным», — рассказала она.
Процедура обмена должна завершиться к началу декабря. Ожидается, что Киев передаст список российских пленных, после чего по нему начнут работать с их родными, чьи письма вложат в посылки.
Кроме того, с украинской стороной удалось условиться о продолжении взаимных посещений военнопленных. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.
Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.