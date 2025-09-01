В подмосковной Истре расчистили 9 водоемов

Девять водоемов расчистили от мусора в муниципальном округе Истра Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
После лета с ураганами, грозами и обильными осадками за водными объектами следят с особым вниманием, чтобы избежать подтоплений в поселениях. Так, рабочие ликвидировали поваленные деревья и прочие препятствия в руслах рек Маглуша, Песочная, Истра, Здеришка, Молодильня, Колоколенка, Болденка, Грязевка и Малая Истра.
Работы провели вблизи населенных пунктов Зеленый Курган, Рычково, Малое Ушаково, Хуторки, Нижневасильевское, Леоново, городов Истра и Дедовск, а также садоводческого товарищества «Минерал».
Отметим, такие работы особенно важны не только для поддержания экологического равновесия и снижения риска наводнений, но и для обеспечения свободного течения рек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.