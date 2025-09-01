Названо крайне опасное свойство гель-лака

С 1 сентября в Евросоюзе запрещены гель-лаки с веществом ТРО — это триметилбензоил дифенилфосфин оксид. Такое решение основано на исследованиях, показавших, что ТРО опасен для репродуктивного здоровья и может привести к бесплодию.