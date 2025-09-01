Ричмонд
Фальков открыл учебный год в Президентской академии и пожелал студентам успехов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков открыл новый учебный год в Президентской академии (РАНХиГС). В своей вступительной речи глава ведомства произнёс напутственные слова для студентов, пожелав им удачи в освоении знаний.

«День знаний — этот праздник связан с судьбой каждого человека. Все мы ходили в школу, сегодня вы поступили в университет, один из лучших вузов нашей страны. Я хочу пожелать вам успешной учёбы. Пусть каждый день будет содержательным, ярким, насыщенным, запоминающимся. И пусть всё у вас получится», — приводит слова министра ТАСС.

Ректор академии Алексей Комиссаров добавил, что вуз в этом году установил рекорд по количеству поданных заявлений среди всех высших учебных заведений России. Он присоединился к поздравлениям в адрес первокурсников, пожелав им успехов в освоении выбранных профессий.

А в подмосковном Зарайске в День знаний открыли новое здание школы № 1, названной в честь дважды Героя СССР В. Н. Леонова. Учебное заведение стало одной из 26 новых школ в Московской области, для которых этот учебный год станет первым. Ещё 57 заведений открылись после капремонта, который проводился в рамках президентской программы.

