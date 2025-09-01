В конце сентября в Светлогорске состоится Балтийский туристический форум

Балтийский туристический форум пройдет с 25 по 27 сентября в Светлогорске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Форум соберет представителей туристического бизнеса, органов региональной и муниципальной власти, предпринимателей, а также ведущих экспертов отрасли со всей страны. В этом году тема события — «Дизайн впечатлений».
В программу форума включены пленарное заседание, выступления топ-спикеров, а также работа тематических секций по актуальным направлениям туризма. Центральным мероприятием первого дня станет пленарное заседание, в котором примут участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский и другие эксперты.
Также в ходе форума пройдет круглый стол «Интеграция креативных индустрий в туристический маршрут “Серебряное ожерелье России”». Участники обсудят, как творческие проекты могут обогатить традиционные маршруты, сделать путешествия более содержательными и запоминающимися. Традиционно состоится «Гастрономическая сессия», где об успешных локальных проектах расскажут основатели ресторанов из разных регионов России. Секция «История становления туризма в Калининградской области» будет посвящена пути, который прошел регион от первых экскурсионных маршрутов до современного туристического центра.
Дополнительная информация о программе форума, регистрации и участии размещена на официальном сайте балттурфорум.рф.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.