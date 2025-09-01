Премьер-министр Словакии Фицо анонсировал встречи с Путиным и Зеленским

До этого Путин и Фицо виделись в Кремле в ходе торжественных мероприятий 9 мая. Словацкий политик прибыл в Москву, несмотря на критику и предостережения со стороны руководства Евросоюза, включая угрозы «последствиями» от главы европейской дипломатии Каи Каллас. В российской столице премьер-министр посетил торжественный прием в Кремле, парад Победы на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, надев значок с символикой 80-летия Победы.