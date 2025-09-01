Премьер-министр Словакии Фицо анонсировал встречи с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что в рамках своего визита в Китай встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, политик сообщил, что в пятницу, 5 сентября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин у меня будут двусторонние встречи с китайским президентом Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими государственными деятелями, — написал Фицо в своих социальных сетях.
До этого Путин и Фицо виделись в Кремле в ходе торжественных мероприятий 9 мая. Словацкий политик прибыл в Москву, несмотря на критику и предостережения со стороны руководства Евросоюза, включая угрозы «последствиями» от главы европейской дипломатии Каи Каллас. В российской столице премьер-министр посетил торжественный прием в Кремле, парад Победы на Красной площади и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, надев значок с символикой 80-летия Победы.
Путин в скором времени также может встретиться с Зеленским. Но многие политики относятся к этому скептически. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президентов Украины и России, «очевидно», не состоится.