Мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску в Австрии

После этого, по версии обвинения, он вывернул женщине руку, пригрозив отрубить ее, и три раза ударил женщину по лицу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статьям о подстрекательстве, принуждении и нанесении телесных повреждений, передает портал.