Мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску в Австрии

В Австрии 66-летний мужчина попытался силой засунуть мусульманке в рот свиную сосиску, после чего началось судебное разбирательство. Об этом сообщил портал Krone.
Инцидент произошел 17 апреля на еженедельном рынке в области Иннфиртель. По данным следствия, пожилой мужчина словесно оскорбил женщину в платке, выкрикивая антиисламские лозунги, после чего напал на нее. Также он попытался силой засунуть ей в рот кусок свиной сосиски.
— Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину! — заявил мужчина в момент нападения.
После этого, по версии обвинения, он вывернул женщине руку, пригрозив отрубить ее, и три раза ударил женщину по лицу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статьям о подстрекательстве, принуждении и нанесении телесных повреждений, передает портал.
В московском метрополитене одетая в никаб женщина попыталась выбить телефон из рук прохожей, которая сделала ей замечание. Жительница столицы заметила, как незнакомка шла по метро вместе со спутником, и заявила ей, что в стране не принято ходить в подобном виде.