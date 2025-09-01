Ричмонд
Мужчина попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску в Австрии

В Австрии 66-летний мужчина попытался силой засунуть мусульманке в рот свиную сосиску, после чего началось судебное разбирательство. Об этом сообщил портал Krone.

Инцидент произошел 17 апреля на еженедельном рынке в области Иннфиртель. По данным следствия, пожилой мужчина словесно оскорбил женщину в платке, выкрикивая антиисламские лозунги, после чего напал на нее. Также он попытался силой засунуть ей в рот кусок свиной сосиски.

— Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину! — заявил мужчина в момент нападения.

После этого, по версии обвинения, он вывернул женщине руку, пригрозив отрубить ее, и три раза ударил женщину по лицу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статьям о подстрекательстве, принуждении и нанесении телесных повреждений, передает портал.

