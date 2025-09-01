Виктория Боня организовала запуск дрона к альпинистке Наговициной

Наговицина вместе с ещё тремя альпинистами начала восхождение на пик Победы в Киргизии в начале августа. 12 числа она с напарником Романом в связке упала и сломала ногу. Роман позвал на помощь шедших впереди альпинистов из Германии и Италии Гюнтера Зигмунда и Луку Синигалья. Они передали Наталье припасы, но вытащить ее не смогли. Альпинисты начали спускаться вниз за помощью, но вскоре Лука скончался от отека мозга из-за того, что слишком много времени провел на высоте.