Виктория Боня организовала запуск дрона к альпинистке Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что к месту, где осталась альпинистка Наталья Наговицина, направят дрон. По ее словам, запуск на высоте 4500 метров запланирован на завтра, и она призвала молиться о благополучном исходе и хорошей погоде.
«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — написала Боня в соцсетях.
Напомни, Боня тоже занимается альпинизмом и ранее покорила высоту 8848 метров на Эвересте.
Наговицина вместе с ещё тремя альпинистами начала восхождение на пик Победы в Киргизии в начале августа. 12 числа она с напарником Романом в связке упала и сломала ногу. Роман позвал на помощь шедших впереди альпинистов из Германии и Италии Гюнтера Зигмунда и Луку Синигалья. Они передали Наталье припасы, но вытащить ее не смогли. Альпинисты начали спускаться вниз за помощью, но вскоре Лука скончался от отека мозга из-за того, что слишком много времени провел на высоте.
Последующие дни Наговицина находилась в палатке и даже махала пролетающему дрону. Ее пытались спасти, но из-за неблагоприятной погоды подобраться к месту было невозможно.
