Виктория Боня организовала запуск дрона к альпинистке Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что к месту, где осталась альпинистка Наталья Наговицина, направят дрон.

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что к месту, где осталась альпинистка Наталья Наговицина, направят дрон. По ее словам, запуск на высоте 4500 метров запланирован на завтра, и она призвала молиться о благополучном исходе и хорошей погоде.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — написала Боня в соцсетях.

Напомни, Боня тоже занимается альпинизмом и ранее покорила высоту 8848 метров на Эвересте.

Наговицина вместе с ещё тремя альпинистами начала восхождение на пик Победы в Киргизии в начале августа. 12 числа она с напарником Романом в связке упала и сломала ногу. Роман позвал на помощь шедших впереди альпинистов из Германии и Италии Гюнтера Зигмунда и Луку Синигалья. Они передали Наталье припасы, но вытащить ее не смогли. Альпинисты начали спускаться вниз за помощью, но вскоре Лука скончался от отека мозга из-за того, что слишком много времени провел на высоте.

Последующие дни Наговицина находилась в палатке и даже махала пролетающему дрону. Ее пытались спасти, но из-за неблагоприятной погоды подобраться к месту было невозможно.

Читайте также: «Альпинист Ищенко рассказал, как Наговицина сломала ногу перед трагическим восхождением».

Узнать больше по теме
Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
Читать дальше