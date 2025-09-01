Детство в тылу, скандал из-за рекламы рыбы и настоящая любовь: история Евгения Леонова

Евгений Леонов стал настоящим символом советского кино.
Евгений Леонов — один из любимых артистов у миллионов зрителей. Его образы в «Джентельменах удачи» и «Полосатом рейсе» стали настоящим символом советских фильмов. 2 сентября актеру могло исполниться 99 лет. В день рождения Евгения Леонова URA.RU вспоминает его историю.
Детство и юность Евгения Леонова.
Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве в семье авиаконструктора Павла Васильевича и домохозяйки Анны Ильиничны. Евгений был вторым сыном: старший брат Николай появился на свет двумя годами раньше. Семья жила в коммуналке на Васильевской улице. Теснота жилища никогда не беспокоила счастливую семью. Их дом всегда был полон гостей, а главной хозяйкой вечеров считалась мать, веселившая гостей смешными историями.
Но счастливый семейный быт разрушился с приходом войны. Во время Великой Отечественной юный Леонов, окончивший только седьмой класс, работал в тылу на авиационном заводе. Его отец проектировал самолеты, брат был копировальщиком, а Евгений трудился учеником токаря.
В военные годы Евгений Леонов вместе с отцом и братом работали в тылуФото: Vyacheslav Panov / Global Look Press.
После войны Евгений Леонов поступил в авиационный техникум имени Серго Орджоникидзе. Однако художественная самодеятельность увлекла его настолько, что он бросил учебу ради Московской экспериментальной театральной студии при Ростиславе Захарове.
«Почему меня тянуло к искусству, почему я таскался во МХАТ на ступеньки? И помню “Три сестры”, когда я с ними, проплакав, на всю жизнь запомнил эти березки» — задавался вопросом артист в передаче «Разные судьбы». «Я был в школе в художественной самодеятельности, читал стишки, все смеялись, но это было, наверное, глупо и наивно. В техникуме про меня говорили: это наш артист»,
На вступительных экзаменах Леонов покорил педагогов, читая Зощенко, Чехова и Блока. Члены комиссии увидели в простом и немного неуклюжем парне «живого актера» и приняли его.
В студии он занимался с фанатичной преданностью делу. Артист приходил к 8 утра и уходил за полночь. Театр стал для Евгения Леонова вторым домом, и с каждым днем он оттачивал свой талант все сильнее.
Начало карьеры Евгения Леонова.
Первой сценой для Леонова стал Театр Дзержинского района, где он дебютировал в спектакле «Ровесники». Но вскоре театр закрыли, и артист перешел в Московский драматический театр имени Станиславского.
Долгие годы он участвовал лишь в массовке и на ролях «второго плана». Коллектив театра состоял из учеников Станиславского, и молодому артисту доверяли лишь эпизоды вроде денщика или крестьянина. Но Леонов не унывал, выходил на сцену с той же отдачей, что и в главных ролях.
Прорыв случился в середине 1950-х, когда его утвердили на роль Лариосика в булгаковских «Днях Турбиных». Этот наивный, трогательный персонаж стал первым крупным успехом артиста. Затем последовали Робинзон в «Бесприданнице», Креонт в «Антигоне» и многие другие роли, в которых артист проявил свой талант.
Евгений Леонов в театре.
Леонов был человеком сцены до конца жизни. Он служил в трех театрах у Станиславского, у Гончарова в Театре имени Маяковского и, наконец, у Марка Захарова в «Ленкоме».
Первое время Евгению Леонову доставались лишь роли второго планаФото: Global Look Press.
В Театре имени Маяковского Леонов блистал в «Детях Ванюшина», «Человеке из Ламанчи» и других спектаклях. Однажды Евгений Леонов снялся в рекламе рыбы, и главный режиссер Гончаров воспринял это как оскорбление профессии. Униженный при всем коллективе, Евгений Леонов ушел в «Ленком».
На новом месте Леонов быстро стал ключевой фигурой труппы. Его Тевье-молочник в «Поминальной молитве» стал одной из лучших ролей советского театра конца XX века.
Однажды труппа выступала в Гамбурге в 1988 году. Во время тура у актера остановилось сердце. Его спасли немецкие врачи, проведя шунтирование, но после операции случился инфаркт, и Леонов впал в кому на 16 дней. Весь мир следил за каждой сводкой о здоровье артиста. Его возвращение на сцену в «Поминальной молитве» стало событием государственного масштаба.
Фильмография Евгения Леонова.
Евгений Леонов начал сниматься в кино уже в конце 1940-х и начале 1950-х. Но тогда ему доставались лишь роли в эпизодах, и его часто даже не упоминали в титрах. Однако Леонов относился к работе с полной отдаче и всегда стремился сделать даже небольшой эпизод запоминающимся для зрителя.
Настоящий успех пришел к нему в 1961 году с картиной «Полосатый рейс». В этой комедии Леонов сыграл буфетчика Глеба Шулейкина, которому по ошибке пришлось изображать дрессировщика тигров. Простой и немного трусоватый герой мгновенно завоевал любовь зрителей.
Совсем иным по настроению оказался следующий знаковый для актера герой. В «Донской повести», вышедшей в 1964 году, Леонов сыграл казака Шибалко — человека сурового и одновременно ранимого. За эту работу получил высокую оценку критиков.
Евгений Леонов умел воплощать как смешные, так и трогательные образыФото: Global Look Press.
В 1970 году на экраны вышел фильм Элема Климова «Белорусский вокзал», ставший знаковым для целого поколения. Леонов сыграл фронтовика, который спустя годы после войны пытается вернуть утраченное чувство братства и близости с однополчанами. Его герой получился пронзительно искренним, лишенным всякого пафоса. Картина стала своеобразным памятником людям, прошедшим через войну, и Леонов вложил в нее частицу собственного детского воспоминания о тех суровых годах.
Огромной популярностью пользовалась комедия «Джентльмены удачи», вышедшая в 1971 году. В ней Леонов сыграл сразу две роли — добродушного заведующего детсадом Трошкина и опасного рецидивиста Доцента. Чтобы изучить арестантский быт, актер ездил в Бутырскую тюрьму, общался с заключенными, перенимал их манеру речи и мимику. Итог оказался блестящим: фильм стал народным хитом, а фразы персонажей можно все еще услышать на улицах.
В 1978 году Леонов появился в музыкальной сказке «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, где сыграл Короля. Его герой был смешным, трогательным, и в то же время глубоко драматичным.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКнязь, медведь, бандит: как менялся Александр Абдулов в кино.
Особую страницу в творчестве актера занимает фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Леонов в роли чатланина Уэфа оказался частью мрачной антиутопии, где за гротеском и абсурдом скрывался горький взгляд на советское общество. Его герой с неизменным «Ку!» стал символом эпохи перестройки.
Не менее сильное впечатление произвел «Убить дракона» в 1988 году, где Леонов сыграл Бургомистра. Его персонаж лавировал между желанием жить и невозможностью противостоять злу. В этой роли отразились многие черты позднего творчества Евгения Леонова — мудрость, ирония и печаль. В 1990-е годы Леонов появился в картинах «Американский дедушка», «Настя», а также в телесериале «Сыскное бюро “Феликс”».
Евгений Леонов и мульфильмы.
Отдельная страница творчества Евгения Леонова — работа в советской мультипликации. Самый знаменитый проект артиста это озвучивание Винни-Пуха в работе Федора Хитрука.
Изначально Леонову не хотели отдавать роль медведя. Голос артиста казался слишком низким, но звукорежиссер ускорил запись — и получился тот самый «пуховский» тембр, знакомый всем поколениям. Леонов не только озвучил героя, но и спел за него песни, став «голосом детства» для миллионов. «По-моему, именно Винни-Пух и принес мне популярность как актеру», — шутил артист на передаче «Мастера искусств».
Также голос Евгения Леонова звучал и в десятках других мультфильмов. Например, его можно услышать в «Волшебном кольце» и «Тигренке на подсолнухе».
Личная жизнь Евгения Леонова.
Свою будущую жену, Ванду Стойлову, Евгений Леонов встретил в 1957 году на гастролях в Свердловске. Она была студенткой музыкально-педагогического училища, энергичной, красивой девушкой с мягким характером и прекрасным чувством юмора.
Их знакомство произошло почти случайно — с девушкой сначала познакомился приятель Леонова, с которым они отправились изучать незнакомый город. Но между Евгением и Вандой тут же пробежала искра. Артист пригласил красавицу на свое выступление, а после театра они долго гуляли по ночному Свердловску.
Евгений Леонов до конца жизни оставался верным своей супругеФото: Global Look Press.
Семья Стойловых встретила выбор дочери без особого восторга. Родители Ванды считали, что профессия артиста ненадежна и непрактична, а за плечами Леонова на тот момент не было ни громких ролей, ни стабильного заработка. Он казался им ненадежным человеком с будущим, покрытым туманом. Но любовь оказалась сильнее — Ванда настояла на своем, и в 1957 году они поженились.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСлучайно стала актрисой, тайно родила в 41 и осталась одна: Марине Могилевской — 55.
Брак Леонова и Ванды оказался одним из самых крепких и гармоничных в среде советских артистов. Встретив Ванду, артист не искал других отношений: первая супруга стала для него единственной и главной женщиной в жизни.
Несмотря на бесконечные гастроли, съемки и репетиции, Евгений всегда возвращался домой с радостью. Ванда всегда помогала ему советом, иногда даже разыгрывала с ним роли.
В 1959 году у супругов родился сын Андрей. Несмотря на плотный график, Евгений Леонов уделял сыну все свободное время: возил на дачу, гулял в парках, устраивал домашние спектакли. А когда Евгений уезжал на гастроли или съемки в другой город — всегда отправлял сыну письма. В них актер делился размышлениями о жизни, рассказывал о съемочном процессе, шутил и давал Андрею советы. Позже именно эти письма легли в основу книги «Письма сыну», в которой Леонов раскрывается как теплый, заботливый отец.
«Через всю мою жизнь, как и через жизнь каждого человека, прошло столько лиц, людей. С кем-то сталкивался ближе, а с кем-то просто ехал в машине со съемок. Но ведь каждый человек, если заглянуть ему в глаза, это целый мир. Будь восприимчив к этим мирам. Здесь начало искусства», — писал сыну артист, пишут «Известия».
Сам Андрей Леонов позже рассказывал о своем отце с теплотой. «Когда думаю о нем, первым делом вспоминаю, каким щедрым человеком он был. У папы это проявлялось во всем: в отношении к людям, в игре, в заполненности холодильника… Папа всегда мало думал о себе и больше о нас с мамой. О нем действительно хочется сказать: “Широкой души человек”, — передает его слова ТАСС.
Также Андрей отмечал, что его знаменитый отец оставил очень значимое для него наследство в плане наставлений в работе. «Я всегда следую его методу — разбирать и чувствовать каждую фразу в роли. Для меня это очень важная от него помощь, даже несмотря на то, что его нет рядом уже почти 30 лет», — рассказывал сын актера.
Последние годы и смерть Евгения Леонова.
После перенесенного инфаркта в 1988 году Леонов много размышлял о вере. В 1992 году он впервые и единственный раз посетил Израиль, чтобы поблагодарить Бога за спасение. С возрастом артист все чаще читал Библию, стал более серьезным и замкнутым.
В начале 1990-х актер болезненно переживал кризис отечественного кино. Он боялся, что зрители забудут его, соглашался на слабые роли, но по-прежнему выходил на сцену «Ленкома».
Евгений Леонов умер за несколько часов до выхода на сценуФото: Global Look Press.
29 января 1994 года Евгений Леонов собирался ехать в театр на «Поминальную молитву», но внезапно у артиста оторвался тромб. Супруга признавалась, что артист умер в одно мгновенье.
Зрители, пришедшие в тот вечер на спектакль, узнали о смерти Леонова со сцены. Но никто не стал сдавать билеты — вместо этого собравшиеся простояли у театра со свечами, скорбя по любимому актеру. Похороны на Новодевичьем кладбище собрали тысячи людей, в течение четырех часов люди стояли в очереди к гробу, чтобы проститься с артистом.
Евгения Леонова похоронили на Новодевичьем кладбище. Оставшись одна, Ванда Стойлова так и не вышла замуж. Она пережила Евгения Леонова на 27 лет и скончалась в 2021 году. Ее похоронили рядом с мужем.