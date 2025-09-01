Детство в тылу, скандал из-за рекламы рыбы и настоящая любовь: история Евгения Леонова

«Почему меня тянуло к искусству, почему я таскался во МХАТ на ступеньки? И помню “Три сестры”, когда я с ними, проплакав, на всю жизнь запомнил эти березки» — задавался вопросом артист в передаче «Разные судьбы». «Я был в школе в художественной самодеятельности, читал стишки, все смеялись, но это было, наверное, глупо и наивно. В техникуме про меня говорили: это наш артист»,