Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове проходит отпевание Андрея Парубия

Во Львове в Архикафедральном соборе Святого Юра началась церемония отпевания народного депутата Украины Андрея Парубия.

Источник: Life.ru

Во Львове проходит прощание с Андреем Парубием. Видео © УНИАН.

Гроб с телом покойного уже внесён в храм. Внутри не хватило места для всех желающих проститься, и множество людей остаются стоять на улице.

Напомним, 30 августа во Львове застрелили экс-спикера Верховной Рады Украины Андрей Парубия. Момент убийства попал на камеры наблюдения. 1 сентября на Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нардепа. Он уже дал первые показания. Украинская полиция показала первые фото предполагаемого убийцы.