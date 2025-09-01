Прямо по сердцу: SHAMAN рассказал о песне и номере для крупного международного конкурса

Певец и заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал о своей и песне и номере, подготовленном специально к крупному международному музыкальному конкурсу. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» артист рассказал, что был впечатлен треком «Прямо по сердцу», написанным композитором Максимом Фадеевым.
«Сначала мне прислали демоверсию песни в исполнении Максима, тогда я ее впервые и услышал. Затем в конце мая встретились в его студии, вместе дошлифовали это произведение», — рассказал артист.
SHAMAN отметил, что в произведении есть некий хор, идущий на записи фоном и помогающий создать эмоциональную структуру песни. Также в нем присутствует голос Фадеева.
В ответ на вопрос про постановку номера артист рассказал, что его продюсирование было произведено при помощи команды профессионалов.
«Сразу после нашего разговора еду на встречу с режиссером. Потом будем встречаться со стилистами и костюмерами. Тогда и будет понятно, что за образ и номер будет», — поделился SHAMAN.
При этом певец отметил, что от него самого в этом случае требуется лишь грамотно и качественно исполнить задумку номера, а также хорошо спеть на сцене.