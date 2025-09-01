Кассир «Крокуса» рассказала, как продала боевику билет на концерт в день теракта

Кассир «Крокус Сити Холла» подробно рассказала о событиях дня теракта, произошедшего на концерте группы «Пикник». По ее словам, один из террористов приобрел у нее билет за наличные деньги, причем покупка была произведена вне официальной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на участника судебного процесса.
Собеседник агентства заявил, что кассир выступила на заседании, которое проходит в здании Мосгорсуда, в качестве потерпевшей. Она рассказала, что именно в день трагедии продала билет и сопроводила одного из боевиков к месту проведения мероприятия.
По словам собеседника, кассир смогла опознать террориста лишь после задержания всех непосредственных исполнителей атаки. В ходе просмотра новостных репортажей она узнала в одном из задержанных человека, которому продала входной билет. Первоначально женщина даже не догадывалась о роли этого человека в трагедии.
