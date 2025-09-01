Кассир «Крокуса» рассказала, как продала боевику билет на концерт в день теракта

Кассир «Крокус Сити Холла» подробно рассказала о событиях дня теракта, произошедшего на концерте группы «Пикник». По ее словам, один из террористов приобрел у нее билет за наличные деньги, причем покупка была произведена вне официальной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на участника судебного процесса.