Певец SHAMAN заявил о регулярных угрозах своей жизни

Российский певец и композитор SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, что получает регулярные угрозы своей жизни. В беседе с журналистом «Комсомольской правды» Егором Арефьевым артист заявил, что агрессия в его адрес начала поступать после 2022 года, когда вышли песни «Встанем» и «Я — русский».
«Что такое давление, знаю хорошо. Я говорю про конкретные и регулярные угрозы жизни, о чем бы не хотелось лишний раз распространяться, чтобы не делать на этом акцент. Поэтому для меня какое-то волнение, давление — это уже такие семечки, честно говоря», — отмечает Дронов.
Вместе с музыкантом в студию зашли «крупные бородатые ребята», отметил Арефьев. Они то и являются охраной SHAMAN.
«Служба безопасности. Они со мной с 2022 года примерно. Это не понты, это производственная необходимость», — подчеркнул певец.
Как KP.RU писал ранее, 20 сентября SHAMAN представит Россию на конкурсе песни «Интервидение-2025», в котором примут участие более 20 стран. Певец рассказал, в чем заключается его главная задача.