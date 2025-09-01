AB InBev Efes сменит название в России на «Напитки Вместе»

Пивоваренная компания AB InBev Efes сменит название в РФ на «Напитки вместе» и обновит свой логотип. В пресс-службе объяснили этот шаг глубокой интеграцией компании в экономику России и новым позиционированием на рынке".
«Для нас новое имя — это возможность заявить о себе как о современном, инновационном и стабильном российском бизнесе, амбиции и интересы которого уже вышли за пределы пивоваренного рынка», — следует из сообщения AB InBev Efes.
Там добавили, что изменения отражают уверенность пивоваренной компании в будущем, а также перемены, произошедшие в ее внутренней культуре и бизнесе.
На новом логотипе название компании «Напитки вместе» будет выполненное белым шрифтом на красном фоне. В сообщении указано, что красный «отражает ключевые принципы компании», а «понятный и лаконичный русскоязычный дизайн» должен укрепить доверие покупателей и партнеров.
Ранее стало известно, что АВ Inbev Efes BV перешла под временное управление АО «Группа компаний Вместе».