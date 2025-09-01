Ричмонд
AB InBev Efes сменит название в России на «Напитки Вместе»

У пивоваренной компании также будет новый логотип.

Источник: Аргументы и факты

Пивоваренная компания AB InBev Efes сменит название в РФ на «Напитки вместе» и обновит свой логотип. В пресс-службе объяснили этот шаг глубокой интеграцией компании в экономику России и новым позиционированием на рынке".

«Для нас новое имя — это возможность заявить о себе как о современном, инновационном и стабильном российском бизнесе, амбиции и интересы которого уже вышли за пределы пивоваренного рынка», — следует из сообщения AB InBev Efes.

Там добавили, что изменения отражают уверенность пивоваренной компании в будущем, а также перемены, произошедшие в ее внутренней культуре и бизнесе.

На новом логотипе название компании «Напитки вместе» будет выполненное белым шрифтом на красном фоне. В сообщении указано, что красный «отражает ключевые принципы компании», а «понятный и лаконичный русскоязычный дизайн» должен укрепить доверие покупателей и партнеров.

Ранее стало известно, что АВ Inbev Efes BV перешла под временное управление АО «Группа компаний Вместе».