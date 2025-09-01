Ричмонд
Певец SHAMAN оценил идею выступить на Аляске

SHAMAN заявил, что был бы не против выступить когда-нибудь на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России, певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, оценил идею выступить на Аляске. Своими мыслями насчет этого заманчивого предложения он поделился в интервью изданию «Комсомольская правда».

«Что же дальше? Какая следующая остановка — Аляска?!», — спросила у исполнителя корреспондент газеты.

«Неплохая идея. Аляска ведь — это действительно исторически наша территория (договор о продаже территории был подписан 30 марта 1867 года императором Александром II и правительством США, идею подсказал великий князь Константин Николаевич — прим. ред.). Там живут родные люди, которые изначально пропитаны нашей русской культурой и духовностью. Поэтому если последует приглашение выступить на Аляске, — не откажусь», — заявил SHAMAN.

Артист выразил уверенность, что возможный концерт стал бы заметным культурным событием и послужил бы новым мостом между культурами России и США, который он с энтузиазмом готов построить.

Ранее стало известно, что SHAMAN планирует вновь отправиться в КНДР до конца этого года. Как отмечал певец, во время последнего выступления в страну его тепло встретила корейская публика, поэтому он желает еще раз окунуться в эту теплую атмосферу.

