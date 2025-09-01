Певец SHAMAN — о концерте в КНДР: «Хулиганство знатное было»

Певец SHAMAN поделился впечатлениями от своего концерта в КНДР, отметив, что шоу получилось настоящим «хулиганством». Об этом он рассказал в интервью журналисту KP.RU Егору Арефьеву.
Композитор уточнил, что выступление прошло в рамках российской делегации на праздновании 80-летия освобождения КНДР от японских захватчиков 15 августа.
SHAMAN подчеркнул, что зал сначала был сдержанным, но его энергичное общение со зрителями полностью завоевало аудиторию. Даже в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына певец рискнул выйти в зал, активно взаимодействуя с людьми, создавая атмосферу раскрепощения.
«Я обошел зал, раздал всем “пятаков”, потом залез на трибуну, помахал рукой нашей делегации. Словом, хулиганство знатное было. Мне хотелось, чтобы там впервые увидели SHAMANа таким, каким его видят здесь в России», — добавил артист.
SHAMAN стал первым исполнителем из России, устроившим полноценное рок-шоу в Пхеньяне, подарив зрителям необычное для страны представление и дух свободы.