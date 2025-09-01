Певец SHAMAN рассказал, как работа артиста сказывается на здоровье

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов. — Прим.ред.) поделился с KP.RU подробностями о том, как его профессия влияет на здоровье. Артист рассказал, что плотный график и постоянные нагрузки оставляют след на его самочувствии.
SHAMAN сообщил, что ежегодно дает более 100 концертов, примерно 8−10 выступлений в месяц. Несмотря на то, что за последние годы гонорары значительно выросли, но это сказывается на физическом состоянии.
«Бесследно ничто не проходит, как поется в песне. Посмотреть, как я выглядел три с половиной года назад и как сейчас выгляжу, — разница есть. Сказывается огромное количество перелетов, недосыпов, как бы ни старался бодриться. Год за три идет», — поделился артист.
Говоря о фигуре, SHAMAN рассказал, что его вес колеблется в пределах 5−6 килограммов. Он признался, что, как и любой человек, любит вкусно поесть, но стресс от работы требует разрядки. Чтобы держать себя в форме, артист следит за своим внешним видом по фотографиям с концертов и одежде.
Он заметил, что лицо может округляться или, наоборот, становиться более угловатым, что помогает ему понять, нужно ли сбросить вес или можно немного расслабиться. Концерты, по словам SHAMANA, служат хорошей кардиотренировкой: два часа активных движений на сцене помогают поддерживать форму. Артист добавил, что для молодого исполнителя важна не только музыка, но и эстетика.