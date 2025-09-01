Певец SHAMAN рассказал, как работа артиста сказывается на здоровье

Он заметил, что лицо может округляться или, наоборот, становиться более угловатым, что помогает ему понять, нужно ли сбросить вес или можно немного расслабиться. Концерты, по словам SHAMANA, служат хорошей кардиотренировкой: два часа активных движений на сцене помогают поддерживать форму. Артист добавил, что для молодого исполнителя важна не только музыка, но и эстетика.