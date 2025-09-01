Фото Пугачевой с семьей в Риге стали поводом для новых слухов о семье

В августе стало известно, что Пугачева летом этого года выступила на частной вечеринке у бизнесмена в Латвии, за что ей заплатили 150 тысяч евро (примерно 13,9 миллиона рублей). Уточняется, что сумма в два раза меньше ее стандартного гонорара, который за последние десять лет составлял 350 тысяч евро (32,5 миллиона рублей). При этом она утверждала, что больше не выступает за деньги, а поет только на дружеских или семейных встречах.