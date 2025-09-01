Ричмонд
Певец SHAMAN рассказал про свои пищевые привычки и диеты

SHAMAN признался, что любит мясные блюда и салаты.

Источник: Комсомольская правда

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в беседе с KP.RU рассказал о своих пищевых привычках и диетах. Он признался, что любит мясные блюда.

По словам артиста, он абсолютно равнодушен к сладкому и мучному. Поэтому может спокойно жить без пирожков, пончиков, пирожных, мороженых, а также других десертов. Однако главной слабостью остаются блюда из мяса. Причем неважно, из какого именно.

«Я — мясной человек: стейк из говядины могу съесть, курица, рыба. Очень люблю обычный овощной салат — огурцы, помидоры, перец болгарский. Винегрет сильно люблю. Первое ем редко — в охотку, если вдруг возникло желание. Из круп — либо гречка, либо рис», — сказал SHAMAN.

При этом он добавил, что старается держать себя в форме. Однако по желанию может съесть даже фастфуд.

В ходе той же беседы с KP.RU артист высказался о собственных отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он признался, что та наполняет его энергетически. И это, по словам певца, ему крайне необходимо.

