Боксерша, которая провалила гендерный тест, подала апелляцию в спортивный суд

Ранее аналогичные споры вокруг допуска спортсменов к международным соревнованиям возникали и в других видах спорта. Так, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а ее результаты и медали Олимпиады-2022 были аннулированы. Решения международных спортивных организаций по вопросам допуска участников неоднократно становились предметом обсуждения и критики со стороны тренеров и экспертов.