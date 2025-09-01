Певец SHAMAN — про отношения с Мизулиной: «Катя меня наполняет энергетически»

Знаменитый российский певец Ярослав SHAMAN Дронов в беседе с KP.RU высказался о своих отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он признался, что возлюбленная наполняет его энергетически.
О спутнице артист заговорил, рассуждая о выступлении на «Интервидении». Тогда он отметил, что из близких его придут поддержать родители и дочь. А также будут присутствовать мать и отец Мизулиной.
«Катя будет, скорее всего, рядом со мной, поблизости, чтобы поддерживать. Конечно же, вся моя команда будет. Возможно, дочка (Варвара, 10 лет) придет, если все будет складываться», — сказал SHAMAN.
Он также добавил, что в важные моменты необходимо скопить ресурсы. А забирать их, даже неосознанно, могут даже самые близкие люди. И здесь исключением для артиста является именно Мизулина.
«Все хотят общения, внимания, все говорят правильные слова, но даже в правильных словах есть то, что вытягивает энергию. А мне нужно, чтобы меня наполняли. Вот Катя как раз меня наполняет энергетически», — добавил певец.
В конце он прояснил, что происходить подобное может разными способами. Например, когда они общаются или что-то обсуждают. В такие моменты, по словам певца, ему становится легче. Даже если сам он сильно уставший.
«У нее есть такое свойство — умеет наполнять силами и энергией. Она может ничего даже не говорить, просто быть рядом, но я от этого чувствую некий прилив сил. И это здорово», — подытожил SHAMAN.
В ходе той же беседы с KP.RU Ярослав Дронов рассказал о собственных пищевых привычках и предпочтениях. Он подчеркнул, что считает себя «мясным человеком». Поэтому любит, в том числе, стейки. Не меньший восторг у артиста вызывают различные салаты.