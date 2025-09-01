Россиянам раскрыли, можно ли законно продавать излишки своего урожая

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что излишки урожая дачники с 1 сентября смогут только в том случае, если площадь участка не превышает 50 соток. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт также добавил, что запрещено продавать выращенные своими руками овощи и фрукты, если к этому процессу привлекались наемные рабочие.
Собеседник издания пояснил, что можно выращивать овощи на продажу, но не в промышленных масштабах.
Продавать урожай можно только в специально отведенных для этого местах — на рынке или ярмарке. Для торговли необходимо будет получить специальную справку из СНТ о происхождении овощей и фруктов, добавил адвокат.
Также с 1 сентября российским дачникам запретили продавать жилые и садовые дома, гаражи, хозпостройки и другие объекты отдельно от участка. Кроме этого, законодатели обновили критерии для изъятия бесхозных земель.
