Певец SHAMAN раскрыл свою традицию перед выходами на сцену

Певец SHAMAN заявил, что трижды крестится перед важными моментами в жизни.

Источник: Комсомольская правда

Российский патриотический исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал среди прочего о таинствах традиционных ритуалов. Речь идет, конечно, о бытовых действиях, взятых в привычку перед важными событиями, которые помогают певцу настроиться и успокоиться.

«Перекреститься три раза, как это делаю всегда, перед всеми важными моментами. Как и перед этим интервью. Есть такая традиция», — говорит певец.

Так исполнитель ответил на вопрос, есть ли у него какие-либо ритуалы или приметы, без которых он не вышел бы на сцену или не стал бы делать что-то важное и значимое.

Ранее KP.RU сообщил, что Дронов рассказал о своей группе поддержки, которая будет у него на российском международном певческом конкурсе «Интервидение», за кулисами. Одной из ключевых фигур оказалась Екатерина Мизулина.

