Певец SHAMAN раскрыл свою традицию перед выходами на сцену

Российский патриотический исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал среди прочего о таинствах традиционных ритуалов. Речь идет, конечно, о бытовых действиях, взятых в привычку перед важными событиями, которые помогают певцу настроиться и успокоиться.
«Перекреститься три раза, как это делаю всегда, перед всеми важными моментами. Как и перед этим интервью. Есть такая традиция», — говорит певец.
Так исполнитель ответил на вопрос, есть ли у него какие-либо ритуалы или приметы, без которых он не вышел бы на сцену или не стал бы делать что-то важное и значимое.
