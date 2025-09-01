В Калининграде открыли парк с копиями снесённых в ЕС военных памятников

В Калининграде открылся парк «Спасенная Европа» — уникальный мемориальный проект, в котором воссозданы миниатюрные копии памятников советским воинам-освободителям, уничтоженным в последние годы в странах Европы.
На церемонии открытия, прошедшей в парке Победы, присутствовала руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также дочь маршала Конева Наталья Конева, его внучка Дарья Бажанова и внук генерала Ватутина Александр Ватутин.
Выступая на мероприятии, Малышева подчеркнула, что 1 сентября, день начала Второй мировой войны, должен стать напоминанием о трагических последствиях попустительства агрессии и геополитических интриг в ущерб международному порядку. По её словам, эта дата также свидетельствует о том, как перед лицом зла нацизма народы объединялись ради общей победы.
Архитектурная концепция парка основана на карте освобождённой Восточной Европы. Здесь размещены копии семи уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге (снесён в 2020 году), советско-польскому братству по оружию в Варшаве (снесён в 2011), генералу Ватутину в Киеве (снесён в 2023), монументам воинам Советской Армии в Риге, Клайпеде, Тарту (снесены в 2022) и памятнику Советской Армии в Софии (снесён в 2023).
Осенью на сайте Национального центра исторической памяти при президенте России будет запущен одноимённый специальный проект, где будут представлены 3D-модели всех памятников, находящихся в парке.
Ранее стало известно, что в России возбудят дело об осквернении могил воинов СССР в Эстонии.