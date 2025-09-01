В Калининграде открыли парк с копиями снесённых в ЕС военных памятников

Выступая на мероприятии, Малышева подчеркнула, что 1 сентября, день начала Второй мировой войны, должен стать напоминанием о трагических последствиях попустительства агрессии и геополитических интриг в ущерб международному порядку. По её словам, эта дата также свидетельствует о том, как перед лицом зла нацизма народы объединялись ради общей победы.