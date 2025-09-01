Российская теннисистка Александрова проиграла на US Open и вылетела

Ранее на US Open Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг, одержав победу над Анастасией Потаповой, однако в последующих матчах все российские теннисистки завершили выступление на турнире. Андреева считается лидером среди россиянок, занимает пятую строчку мирового рейтинга и в этом сезоне уже выходила в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». US Open проходит с 24 августа по 7 сентября и завершает серию турниров «Большого шлема» сезона.