В Госдуме хотят упростить правила для зачисления в школы детей репатриантов

Депутат ГД Дмитрий Кузнецов направил в Минпросвещения инициативу о введении особого порядка принятия в школы детей репатриантов.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе РФ предложили упростить правила для зачисления в школы детей, чьи семьи принадлежат к представителям коренных народов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение было направлено депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Документ содержит в себе инициативу, предусматривающую введение особого порядка принятия в школы детей репатриантов.

Кузнецов отметил, что в школы в новом учебном году смогли пойти не все дети из семей, которые являются участниками госпрограммы, оказывающей помощь в добровольном переселении в РФ соотечественников, проживающих за границей. Это было связано со сложным механизмом тестирования по знанию русского языка.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.