В Госдуме хотят упростить правила для зачисления в школы детей репатриантов

Кузнецов отметил, что в школы в новом учебном году смогли пойти не все дети из семей, которые являются участниками госпрограммы, оказывающей помощь в добровольном переселении в РФ соотечественников, проживающих за границей. Это было связано со сложным механизмом тестирования по знанию русского языка.