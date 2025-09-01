В Госдуме хотят упростить правила для зачисления в школы детей репатриантов

В Государственной думе РФ предложили упростить правила для зачисления в школы детей, чьи семьи принадлежат к представителям коренных народов России. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение было направлено депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Документ содержит в себе инициативу, предусматривающую введение особого порядка принятия в школы детей репатриантов.
Кузнецов отметил, что в школы в новом учебном году смогли пойти не все дети из семей, которые являются участниками госпрограммы, оказывающей помощь в добровольном переселении в РФ соотечественников, проживающих за границей. Это было связано со сложным механизмом тестирования по знанию русского языка.
