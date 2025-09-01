Трамп: фармкомпании должны обосновать успех своих лекарств от COVID-19

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал фармацевтические компании раскрыть данные об эффективности своих препаратов против коронавируса. С соответствующим заявлением он выступил в социальной сети Truth Social.
По его словам, крайне важно, чтобы компании предоставили обоснование реальной эффективности своих лекарств от COVID-19.
«Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. Центры по контролю и профилактике болезней разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — рассказал американский лидер.
Трамп также отметил, что ознакомился с «исключительными материалами» от компании Pfizer и других производителей, однако эти данные до сих пор не были обнародованы для широкой общественности.
Ранее сообщалось, что в США была задержана женщина, которая грозилась убить Трампа. По её мнению, президент виновен в гибели множества жителей страны во время пандемии.