Трамп: фармкомпании должны обосновать успех своих лекарств от COVID-19

Компании по производству препаратов должны обнародовать информацию об эффективности лечения от короновируса.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал фармацевтические компании раскрыть данные об эффективности своих препаратов против коронавируса. С соответствующим заявлением он выступил в социальной сети Truth Social.

По его словам, крайне важно, чтобы компании предоставили обоснование реальной эффективности своих лекарств от COVID-19.

«Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. Центры по контролю и профилактике болезней разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — рассказал американский лидер.

Трамп также отметил, что ознакомился с «исключительными материалами» от компании Pfizer и других производителей, однако эти данные до сих пор не были обнародованы для широкой общественности.

Ранее сообщалось, что в США была задержана женщина, которая грозилась убить Трампа. По её мнению, президент виновен в гибели множества жителей страны во время пандемии.

