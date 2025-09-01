Рублев провалился на US Open

Третья ракетка России Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, уступив в ⅛ финала канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч завершился со счетом 5:7, 3:6, 4:6 в пользу канадского спортсмена.