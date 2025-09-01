В европейской части России сентябрь будет теплее нормы

Ранее, 25 августа, Роман Вильфанд уже сообщал, что температура воздуха на большей части территории России в ближайшие выходные превысит климатическую норму, за исключением Северо-Западного федерального округа и юга Урала. Тогда же синоптик отмечал, что особенно жарко будет на юге страны, где в Краснодарском крае и Крыму прогнозировались температуры до 35 градусов.