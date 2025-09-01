В европейской части России сентябрь будет теплее нормы

Синоптики дали прогноз погоды на первый месяц осени.
Средняя температура в сентябре на европейской части России ожидается выше климатической нормы. Аналогичный прогноз также касается северо-востока Урала и севера Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На всей европейской территории России, от западных границ до Волги, средняя температура месяца прогнозируется выше нормы. Еще регионы, где температура будет выше нормы, — это северо-восток Урала и север Сибирского федерального округа», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
Синоптик также уточнил, что на остальной территории России сентябрьский температурный фон будет соответствовать климатической норме. При этом, по прогнозу Гидрометцентра, ни в одном из регионов страны не ожидается холодного сентября, то есть температуры ниже нормы не прогнозируются.
Ранее, 25 августа, Роман Вильфанд уже сообщал, что температура воздуха на большей части территории России в ближайшие выходные превысит климатическую норму, за исключением Северо-Западного федерального округа и юга Урала. Тогда же синоптик отмечал, что особенно жарко будет на юге страны, где в Краснодарском крае и Крыму прогнозировались температуры до 35 градусов.