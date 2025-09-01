«Совсем не выглядела как беременная»: женщина родила ребенка в пустыне

Стоит сказать, что это не первый случай, когда женщина стала мамой, даже не подозревая о беременности. Ранее KP.RU сообщал, что в Китае женщина родила через час после посещения врача, к которому она обратилась с жалобами на боль в желудке. Появление на свет ребенка стало для нее большим сюрпризом.