«Совсем не выглядела как беременная»: женщина родила ребенка в пустыне

Американка неожиданно стала мамой прямо на фестивале Burning Man в пустыне Невады. Как сообщает NBC News, 27 августа Кейла Томпсон ночевала вместе с мужем в трейлере на территории праздника, когда почувствовала сильную боль в животе. Однако и подумать не могла, чем это закончится.
Спустя несколько часов девушка, которая даже не знала о своей беременности, родила дочь весом 1,6 кг — прямо в туалете трейлера. Супруг новоиспеченной мамы тут же выбежал за помощью и сумел найти среди участников фестиваля медсестру-акушерку, педиатра и гинеколога.
Врачи оказали первую помощь, после чего мать и ребенка доставили в медцентр Burning Man, а затем отправили в больницу города Рино. Девочку из-за ограниченного места перевезли вертолетом, а Кейлу доставили на машине.
По словам женщины, она не подозревала о беременности: у нее не было ни симптомов, ни внешних признаков. Даже медики в больнице признались, что Томпсон «совсем не выглядела как беременная». Произошедшее шокировало всех своей неожиданностью.
Стоит сказать, что это не первый случай, когда женщина стала мамой, даже не подозревая о беременности. Ранее KP.RU сообщал, что в Китае женщина родила через час после посещения врача, к которому она обратилась с жалобами на боль в желудке. Появление на свет ребенка стало для нее большим сюрпризом.
Чуть не закончились трагедией внезапные роды в Турции: тогда молодая россиянка родила в туалете аэропорта и сбежала. События развернулись в аэропорту турецкого города Анталья. Уборщица проводила обычную уборку и вдруг нашла в унитазе женского туалета для инвалидов живого младенца. С помощью видеокамер быстро выяснили, кто мать ребёнка. Ей оказалась гражданка России, которая планировала улетать в Москву.
Ранее KP.RU также рассказывал, что бывшая школьная учительница, была осуждена за связь с несовершеннолетним учеником, от которого впоследствии родила двоих детей и вышла замуж. История женщины началась, когда она была его преподавателем в шестом классе. До этого они встречались, когда он учился во втором классе.