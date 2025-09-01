«Лучше ресторана»: Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Ранее в Государственной думе выдвинули инициативу о повсеместном введении бесплатного питания для воспитанников детских садов и школьников. Согласно предложению, данная мера должна распространяться на всех детей без исключения, вне зависимости от материального статуса их семей и региона проживания. Авторы законопроекта подчёркивают, что особенно актуальной эта поддержка станет для сельских территорий.