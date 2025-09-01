Украинским чиновникам станет доступен ещё один вид премий

Согласно данным агентства, ранее чиновники получали месячные премии в размере до 30% от должностного оклада и квартальные — до 90% от оклада. Теперь кабмин утвердил выплаты годовой премии, размер которой будет зависеть от индивидуальных результатов работы и фонда оплаты труда соответствующего органа власти, при этом также утверждён порядок оценивания работы для начисления данной выплаты.