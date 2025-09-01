Ричмонд
Российских дачников предупредили о новых правилах

Юрист Хаминский: новый закон запрещает вести бизнес на дачах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Согласно новым правилам, садовые и дачные участки теперь нельзя использовать в коммерческих целях, рассказал юрист Александр Хаминский в интервью для Life.ru.

Новый закон, вступивший в силу в России с 1 сентября, запрещает продавать дома отдельно от земельного участка, а также распределять строения между владельцами. Хаминский уточнил, что закон позволяет выращивать фрукты и овощи для личного потребления и реализовывать излишки на рынках и ярмарках, если площадь участка не превышает 50 соток и на нем нет наемных работников.

Кроме того, дачные участки теперь нельзя использовать для размещения хостелов, складов, мастерских и автомоек. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы от десяти тысяч рублей до 1% от кадастровой стоимости участка, отметил юрист.