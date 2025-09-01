Российских дачников предупредили о новых правилах

Новый закон, вступивший в силу в России с 1 сентября, запрещает продавать дома отдельно от земельного участка, а также распределять строения между владельцами. Хаминский уточнил, что закон позволяет выращивать фрукты и овощи для личного потребления и реализовывать излишки на рынках и ярмарках, если площадь участка не превышает 50 соток и на нем нет наемных работников.