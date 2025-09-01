«Хамская выходка»: Милонов призвал наказать Крида за выступление девушки на шесте

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить концерт российского певца Егора Крида на стадионе «Лужники» из-за эротического танца девушки в коротких шортах на сцене и вызывающего поцелуя артиста с ней. При этом возрастной рейтинг выступления составлял 12+.
Парламентарий отметил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия музыканта. Милонов подчеркнул, что Крид неоднократно был участником «скользких скандалов с липкими историями» и заявил, что речь идет о развратных действиях на глазах несовершеннолетних.
Депутат предложил лишить певца права проводить концерты на несколько лет, чтобы тот осознал свою неправоту.
— Здесь может быть не только административная ответственность, но и более серьезная. После подобной выходки надо дать исполнителю пару лет подумать над своим поведением. Российская культура ничего не потеряет, потому что с его наличием она ничего не приобрела. Это хамская выходка, — высказался Милонов в беседе с порталом «Абзац».
16 мая Первый саратовский кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение суда, отказавшего Егору Криду в иске к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Причиной подачи иска стали слова Мизулиной на XII Международном форуме безопасного интернета: она назвала музыканта «главным скамером страны».