Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хамская выходка»: Милонов призвал наказать Крида за выступление девушки на шесте

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить концерт российского певца Егора Крида на стадионе «Лужники» из-за эротического танца девушки в коротких шортах на сцене и вызывающего поцелуя артиста с ней. При этом возрастной рейтинг выступления составлял 12+.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал проверить концерт российского певца Егора Крида на стадионе «Лужники» из-за эротического танца девушки в коротких шортах на сцене и вызывающего поцелуя артиста с ней. При этом возрастной рейтинг выступления составлял 12+.

Парламентарий отметил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия музыканта. Милонов подчеркнул, что Крид неоднократно был участником «скользких скандалов с липкими историями» и заявил, что речь идет о развратных действиях на глазах несовершеннолетних.

Депутат предложил лишить певца права проводить концерты на несколько лет, чтобы тот осознал свою неправоту.

— Здесь может быть не только административная ответственность, но и более серьезная. После подобной выходки надо дать исполнителю пару лет подумать над своим поведением. Российская культура ничего не потеряет, потому что с его наличием она ничего не приобрела. Это хамская выходка, — высказался Милонов в беседе с порталом «Абзац».

16 мая Первый саратовский кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение суда, отказавшего Егору Криду в иске к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Причиной подачи иска стали слова Мизулиной на XII Международном форуме безопасного интернета: она назвала музыканта «главным скамером страны».

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше