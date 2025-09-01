Представителя азербайджанской диаспоры на Кубани арестовали за махинации

«Уроженца Азербайджана обвиняют в махинациях с активами. Шахлар Новрузов в рамках расследования уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на шесть месяцев», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.