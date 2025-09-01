Представителя азербайджанской диаспоры на Кубани арестовали за махинации

Уроженец Азербайджана останется в следственном изоляторе до 26 сентября.
Один из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани, директор ООО «Кафе “Старый Баку”» и ООО «Дар Фрут» Шахлар Новрузов, арестован по обвинению в попытке мошенничества с недвижимым имуществом стоимостью 919 миллионов рублей. Новрузов останется в следственном изоляторе до 26 сентября 2025 года.
«Уроженца Азербайджана обвиняют в махинациях с активами. Шахлар Новрузов в рамках расследования уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на шесть месяцев», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.
По данным издания, адвокат обвиняемого Алексей Абрамов просил суд изменить меру пресечения на более мягкую, указывая на возраст Новрузова, его постоянную регистрацию в Краснодаре и отсутствие судимостей. Следователь управления ФСБ России по Краснодарскому краю возразил, что обвиняемый может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность.