На Егора Крида напала толпа фанатов в кинотеатре

Перед тем как началась красная дорожка с участием с звёзд, представитель Егора Крида предупредила, что если он будет давать интервью журналистам, не задавать вопросов, не касающихся съемок в картине «Вниз». В противном случае- будут выводить из зала. Но угрозы были напрасны: Крид прошёл мимо журналистов, не остановившись ни на секунду для общения. Он лишь задержался в зоне для фотографирования, где снялся вместе с родителями- Мариной и Николаем. Впрочем, вскоре стало понятно, почему Крид спешит: за периметром красной дорожки стояла плотная толпа фанатов. При виде появившегося на дорожке Егора девочки в фойе кинотеатра начали визжать и выкрикивать признания в любви. Толпа начала сужаться вокруг лёгкого ограждения дорожки. Егор успел сделать ещё несколько снимков с режиссёром Марюсом Вайсбергом и другими коллегами. Но когда Крид завернул за угол пресс-зоны, фанаты, выкрикивая имя певца, быстро устремились к артисту с визгами и просьбами об автографе. И хотя здравый смысл подсказывал Егору, что надо бежать, он остановился на несколько секунд и даже дал пару автографов счастливчикам. Впрочем, за это время фанаты успели почти снести охранников, так что Егору пришлось стремительно ретироваться в VIP-зону по ступенькам кинотеатра. В общем, интервью и фотосессии не получилось.