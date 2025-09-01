В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

Парламентарий подчеркнула в обращении, что в связи с этим она совместно с другими депутатами Госдумы разработала законопроект, чтобы устранить неполноту правового регулирования. Она добавила, что инициатива была направлена на отзывы в Верховный суд РФ и правительство РФ. Кроме того, по ее словам, Верховный суд РФ поддержал законопроект.