Индию на конкурсе «Интервидение» представит Раухан Малик

Певец, продюсер и композитор Раухан Малик будет представлять Индию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение 2025». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
Отмечается, что его творчество «глубоко укоренено в музыкальной культуре индийского штата Джамму и Кашмир и при этом находит отклик у аудитории по всему миру». С помощью яркого сочетания фолка, рока и поп-музыки Малик «передаёт в своих песнях историю и дух своей Родины».
Творческий путь Малика начался в 2019 году с выпуска композиции Raasta от лейбла Stalwart Music Factory, одним из основателей которого он является. Позже он также выступил как композитор и продюсер в создании трека JHELUM. В 2024 году музыкант завоевал широкую популярность благодаря хиту Ishq, который несколько недель подряд входил в топ-10 индийского чарта Billboard.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что конкурсе «Интервидение» вызвал живой интерес, в том числе в странах ШОС.