Индию на конкурсе «Интервидение» представит Раухан Малик

Творческий путь Малика начался в 2019 году с выпуска композиции Raasta от лейбла Stalwart Music Factory, одним из основателей которого он является. Позже он также выступил как композитор и продюсер в создании трека JHELUM. В 2024 году музыкант завоевал широкую популярность благодаря хиту Ishq, который несколько недель подряд входил в топ-10 индийского чарта Billboard.