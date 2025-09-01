Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индию на конкурсе «Интервидение» представит Раухан Малик

«Интервидение» будет проходить 20 сентября на стадионе «Live Арена» в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Певец, продюсер и композитор Раухан Малик будет представлять Индию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение 2025». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

Отмечается, что его творчество «глубоко укоренено в музыкальной культуре индийского штата Джамму и Кашмир и при этом находит отклик у аудитории по всему миру». С помощью яркого сочетания фолка, рока и поп-музыки Малик «передаёт в своих песнях историю и дух своей Родины».

Творческий путь Малика начался в 2019 году с выпуска композиции Raasta от лейбла Stalwart Music Factory, одним из основателей которого он является. Позже он также выступил как композитор и продюсер в создании трека JHELUM. В 2024 году музыкант завоевал широкую популярность благодаря хиту Ishq, который несколько недель подряд входил в топ-10 индийского чарта Billboard.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что конкурсе «Интервидение» вызвал живой интерес, в том числе в странах ШОС.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше