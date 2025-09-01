Причиной землетрясений в Португалии назвали аномалию под дном Атлантики

Международная команда ученых выяснила, что причиной регулярных землетрясений в Португалии является нахождение под дном Атлантики в районе Абиссальной равнины Подковы участка океанической плиты, который расслаивается и погружается вглубь Земли. Согласно работе, опубликованной в журнале Nature Geoscience, такая аномалия провоцирует образование разломов и сейсмическую активность.
Одно из самых разрушительных землетрясений Европы произошло в Португалии в 1755 году. Тогда подземные толчки вызвали цунами и пожары. Погибли десятки тысяч человек. Еще одно мощное землетрясение в стране магнитудой 7,9 случилось в 1969 году. Происхождение стихии оставалось загадкой. Очаги подземных толчков находились в районе Абиссальной равнины Подковы — вдали от крупных тектонических разломов. Теперь же установлено, что под дном Атлантики скрывается аномалия — участок океанической литосферы, который начал расслаиваться и погружаться вглубь Земли. Ранее такой процесс, получивший название деламинация, наблюдался только в континентальных плитах.
Ученые считают, что вода, проникая в горные породы, превращает их в серпентинит. Это привело к ослаблению границы между слоями. В результате нижняя часть плиты начала «проваливаться». Модели показывают, что этот процесс изолировал блок литосферы, и он сместился на север, сформировав мощный надвиговый разлом в районе Пиреней. Именно он стал источником сильных сейсмических событий, включая известное Лиссабонское землетрясение 1755 года.
