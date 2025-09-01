Причиной землетрясений в Португалии назвали аномалию под дном Атлантики

Одно из самых разрушительных землетрясений Европы произошло в Португалии в 1755 году. Тогда подземные толчки вызвали цунами и пожары. Погибли десятки тысяч человек. Еще одно мощное землетрясение в стране магнитудой 7,9 случилось в 1969 году. Происхождение стихии оставалось загадкой. Очаги подземных толчков находились в районе Абиссальной равнины Подковы — вдали от крупных тектонических разломов. Теперь же установлено, что под дном Атлантики скрывается аномалия — участок океанической литосферы, который начал расслаиваться и погружаться вглубь Земли. Ранее такой процесс, получивший название деламинация, наблюдался только в континентальных плитах.