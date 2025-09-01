Трехдневная вахта памяти жертв теракта в Беслане проходит в Северной Осетии

— Центр должен объединить в себе историю обо всех терактах, которые случились в стране. Только в нашей республике их было 19. К работе необходимо подходить очень аккуратно, потому что это жизни и судьбы людей. Постараемся сделать так, чтобы не забыть ни одного факта! — заявил глава республики Сергей Меняйло.