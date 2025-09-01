Трехдневная вахта памяти жертв теракта в Беслане проходит в Северной Осетии

В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти жертв теракта в Беслане. В понедельник, 1 сентября, в рамках 21-й годовщины со дня трагедии во дворе школы № 1 состоялась траурная церемония. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В международном культурно-патриотическом центре «Беслан. Школа № 1» представили первый этап экспозиции, также запланирована пресс-конференция «Матерей Беслана». Вечером в школьном дворе зажгли свечи в память о погибших.
В международном культурно-патриотическом центре «Беслан. Школа № 1», открытом к 20-летию трагедии, произвели отделочные работы, обустроили навигацию, входную группу, помещения для сотрудников и несколько тематических залов с материальными свидетельствами трагедии. Хронология событий 1−3 сентября 2004 года восстановлена поминутно и отражена в виде «ленты времени» в коридоре центра.
— Центр должен объединить в себе историю обо всех терактах, которые случились в стране. Только в нашей республике их было 19. К работе необходимо подходить очень аккуратно, потому что это жизни и судьбы людей. Постараемся сделать так, чтобы не забыть ни одного факта! — заявил глава республики Сергей Меняйло.
Он подчеркнул, что основой экспозиции является трагедия в Беслане, передает сайт правительства Северной Осетии.
20 августа президент России Владимир Путин прибыла в Беслан, где встретился с родителями жертв теракта. Он подчеркнул, что из-за границы пытались не только оправдать трагические события, но и оказывали помощь террористам.